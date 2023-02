Zucchine a barchetta ripiene: la ricetta napoletana

Che siano ripiene di carne oppure di verdure (versione vegetariana), le zucchine a barchetta sono sempre gradite, ai grandi e ai piccini. Un piatto delizioso e facile da preparare che può essere servito sia come secondo che come contorno. Ecco come preparare questa gustosa pietanza in pochi passaggi.

Ingredienti per 4 persone:

zucchine corte e grosse

carne tritata

uova

mollica di pane

prosciutto cotto

basilico

sale

pepe

fior di latte

salsa

Preparazione:

Tagliate le zucchine a metà a forma di barchetta, scavate e lasciate un centimetro di polpa, friggerle un pò dalle due parti. Intanto insaporire nell’olio la carne tritata, far raffreddare ed impastare con un uovo, un pò di mollica di pane bagnato, prosciutto cotto, basilico, sale e pepe, e riempire le barchette di zucchine. Sopra mettete dei filetti di fior di latte, disporle in una teglia oleata con una cucchiaiata di salsa su ogni zucchina e parmigiano e mettete in forno caldo per pochi minuti.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo