Cremosissima e super golosa, la torta di ricotta al limone è un dolce senza farina, semplicissimo da realizzare.

Vediamo insieme come preparare la torta cremosa di ricotta al limone:

Ingredienti (stampo 23-24 cm)

3 uova grandi a temperatura ambiente

180 gr di zucchero

450 gr di ricotta asciutta

60 ml di panna fresca (o di yogurt intero)

80 gr di amido di mais

la buccia di 3 limoni medi non trattati

1 cucchiaio di limoncello (facoltativo)

1 cucchiaino di estratto di vaniglia (o i semini di una bacca)

1 cucchiaino di lievito per dolci

zucchero a velo per decorare (oppure un cucchiaio di marmellata di limoni)

Preparazione

Aprite le uova e separate gli albumi dai tuorli. Montate a neve ferma gli albumi e teneteli da parte. In un'altra ciotola montate i tuorli con lo zucchero fino a ottenere una crema liscia e chiara, aggiungete la ricotta e la panna e mescolate con le fruste elettriche. Poi unite anche la vaniglia, la buccia (prima lavata e asciugata) grattugiata dei limoni, eventualmente il limoncello e l'amido di mais. Mescolate ancora con una frusta elettrica fino a composto liscio.

Infine, aggiungete gli albumi poco alla volta, mescolando con una spatola delicatamente dal basso verso l'alto.

Versate il composto nello stampo foderato con carta forno e cuocete in forno caldo a 190° per circa 50 minuti. A 40 minuti circa di cottura, una volta dorata, potete poggiare un foglio di carta alluminio in superficie per evitare che brunisca eccessivamente.

Prima di sfornare la torta, verificate la cottura infilando uno stecchino nel cuore del dolce che dovrà uscirne asciutto. La torta di ricotta al limone, infatti, ha la consistenza di una crema pasticcera molto soda e ha la superficie ben dorata.

Togliete la torta dallo stampo solo da fredda per evitare che si rompa. Decorate con zucchero a velo oppure con un sottile strato di marmellata di limoni.