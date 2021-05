Pomodori secchi sott’olio: la ricetta napoletana

Un delizioso contorno, ideale per accompagnare un secondo di carne, condire una bruschetta o fette di pane casereccio, o per insaporire un primo piatto

Un delizioso contorno tutto napoletano, ideale per accompagnare un secondo di carne, condire una bruschetta o delle fette di pane casereccio, o, ancora, per insaporire un primo piatto. Un’antica ricetta, quella dei pomodori sott’olio alla napoletana, veloce e facile da preparare. Come vedremo i passaggi tramandati dalle nostre nonne sono pochi e semplici. Ecco la ricetta tradizionale per prepararli in casa.

Ingredienti:

pomodori San Marzano

sale

pepe

olive di Gaeta

acciughe salate

capperi

peperoncino rosso

aglio

origano

olio extravergine di oliva

Procedimento:

Si prendono i pomodori San Marzano, si tagliano a metà o in quattro e si mettono al sole con sale, pepe, ricoperti da garze leggere. Appena secchi metterli in un barattolo con le olive di Gaeta snocciolate, pezzetti di acciuga salata, capperi, peperoncino rosso, aglio, origano e riempire il barattolo con olio extravergine di oliva (deve distribuirsi in modo uniforme) avendo cura di lasciare 2 centimetri di spazio dal bordo. In caso si siano formate bolle d'aria all'interno, muovete leggermente il vaso per farle uscire. I pomodori secchi sott’olio si conservano per circa 3 mesi, in un luogo fresco e asciutto. Una volta aperto ogni barattolo, conservare in frigorifero e consumare nel giro di 3-4 giorni al massimo.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo