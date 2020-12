Cicchetto di cheesecake ai pomodori secchi: la ricetta di Capodanno

Golosissimi cicchetti di cheesecake tutti da mangiare. Un’idea gustosa che regalerà alla vostra tavola di Capodanno un tocco di originalità e raffinatezza. E allora munitevi di piccoli bicchieri da shot in vetro e farciteli con Philadelphia, panna liquida e pomodori secchi. La ricetta, facile e veloce, è un'idea di Ludovica Granata, appassionata di cucina creativa e fondatrice della pagina Instagram Sottolaclohe (@Sottolacloche). Di seguito vi indichiamo gli ingredienti e il procedimento per realizzarli.

Ingredienti per 4 porzioni:

7 tuc

15 gr di burro

70 gr di Philadelphia

50 ml di panna liquida fresca

3 - 4 pomodori secchi (se li preferite con un gusto più deciso)

Procedimento:

Step 1.

Sminuzzate i tuc ed unite il burro fuso in modo da ottenere un composto granuloso, ma che si possa compattare. Distribuitelo nei bicchierini e poneteli in frigo per 15 minuti.

Step 2.

Nel frattempo, in una ciotola ammorbidite il formaggio Philadelphia con 3 pomodori secchi, ben asciutti, tagliati a pezzetti; da parte montate con le fruste la panna. Unite la panna al formaggio e mettete il composto in una sac a poche.

Step 3.

Prendete i bicchierini dal frigo e riempiteli con la crema di formaggio ottenuta e livellate la superficie con un cucchiaino.

Step 4.

Fate raffreddare in frigo per 30 minuti e decorare con un rametto di rosmarino e qualche pezzettino di pomodoro secco. Serviteli freschi.

