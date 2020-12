Campania, migliorano i dati. Si spera nella zona arancione: ecco cosa si potrebbe fare

Migliorano i dati in Campania: la percentuale di positivi rispetto al numero di tamponi va sotto il 10% - come si evince dall'ultimo bollettino diramato dall'Unità di Crisi. Sono 1842 i nuovi casi, molti dei quali asintomatici. I morti per Covid nelle ultime 48 ore sono 22 e il numero dei guariti supera quello dei nuovi contagiati. Dati che potrebbero indurre il Ministro della Salute Roberto Speranza ad assegnare alla Campania un nuovo colore, con meno restrizioni: l'arancione. Si ipotizza che la nuova classificazione possa entrare in vigore già domenica 6 dicembre

Cosa si può fare e cosa no in zona arancione

- Nell’area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (per i quali va usata l'autocertificazione.

- Si può fare attività sportiva all'interno del proprio comune, all'aperto. Chiuse palestre e piscine.

- Negozi aperti, centri commerciali chiusi nel weekend. Sospese le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) ma consentito l'asporto fino alle 22 e gli ordini a domicilio (senza limiti di orario).

- Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche

- E' consentito il transito verso regioni con restrizioni diverse esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune.

- Sempre consentito il rientro a casa.

Nuovo Dpcm e decisione zone: stasera parla Conte

Giuseppe Conte dovrebbe essere in diretta questa sera alle 20.20 per presentare il nuovo Dpcm, valido dal 4 dicembre al 15 gennaio e aggiornare gli eventuali cambiamenti delle zone delle regioni.