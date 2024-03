Strade disastrate in centro e lampioni che non si accendono: "Pessimo biglietto da visita per la città"

Dissesto stradale da tempo in una delle aree maggiormente frequentate dal flusso veicolare. Parliamo del tratto che comprende via Broggia e via Costantinopoli, all'incrocio con il Museo Nazionale. Segnalati problemi anche per l'accensione dei lampioni di illuminazione pubblica in via Duomo.

"Le condizioni del manto stradale tra via Broggia e via Costantinopoli sono pessime e pericolose per l'incolumità pubblica. E in via Duomo non funzionano i lampioni di illuminazione installati due anni fa. Si tratta in entrambi i casi di un pessimo biglietto da visita per i turisti in zone molte frequentate", denuncia a NapoliToday Guglielmo, un residente.