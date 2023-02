Casamicciola, 16enne ruba scooter elettrico parcheggiato: era costato 4mila euro

I carabinieri hanno denunciato un 16enne di Casamicciola per furto. E’ stato bloccato in via Pio monte della misericordia, subito dopo aver rubato uno scooter elettrico.

Il veicolo era parcheggiato in strada e il suo valore supera i 4mila euro. Il minore è stato fermato, identificato e denunciato.

Poi è stato affidato ai genitori. Lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.