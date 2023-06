Terrore nel supermarket, rapina a mano armata

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco, intorno alle 22 di ieri sera e su impulso della centrale operativa, sono intervenuti a via Nazionale.

Sul posto, poco prima, due persone armate di pistola e con caschi integrali avevano consumato una rapina all’interno di un supermercato per poi fuggire.

Nessun colpo è stato esploso e non si sono registrati feriti. Il bottino è ancora da quantificare. Sono in corso indagini per risalire ai due autori.