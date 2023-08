Delitto Piano di Sorrento: fermato il presunto assassino: è il suo ex

E' stato fermato il presunto assassino di Anna Scala, la donna di 56 anni trovata morta in un bagagliaio di un'automobile a Piano di Sorrento. Si tratterebbe dell'ex della vittima, lo stesso ex che lei avrebbe denunciato per stalking appena due mesi fa. Secondo quanto si apprende, l'uomo avrebbe tentato di scappare con lo scooter, ma è stato trovato a piedi dopo aver abbandonato il mezzo.

Il corpo di Anna Scala presentava diverse ferite di arma da taglio. Arma che i carabinieri ritengono di aver individuato non distante dal luogo del delitto. Secondo testimoni, come riportato dall'agenzia Agi, l'uomo si sarebbe avvicinato alla donna mentre era di spalle, intenta ad aprire il bagagliaio della vettura. L'avrebbe prima colpita con diversi fendenti e poi spinta nel vano portabagagli, prima di scappare. Siamo ancora nel campo delle ipotesi e, al momento, non c'è alcuna accusa formale rivolta all'uomo. Le indagini dei carabinieri proseguono.