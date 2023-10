Tragedia al Maradona, la vittima è un dipendente Eav: "Padre affettuoso che adorava la sua famiglia"

E' di Antonio Scotto Di Luzio il cadavere dell'uomo ritrovato poco dopo le 2 del mattino in un tunnel del parcheggio sotterraneo abbandonato dello stadio Maradona. Il ritrovamento della polizia al termine di Napoli-Milan. Il 42enne risiedeva con la famiglia a Bacoli ed era padre di due figli piccoli, un maschio ed una femmina.

Secondo gli ultimi aggiornamenti l'uomo avrebbe provato a scavalcare con un amico il muro di cinta dell'impianto sportivo di Fuorigrotta per assistere senza pagare il biglietto al match contro i rossoneri. Il dipendente Eav, conosciuto da tutti come Tony, ha però perso l'equilibrio cadendo nel vuoto da 20 metri di altezza. Quando è stato individuato il corpo non c'era più nulla da fare.

Sul caso indaga la polizia.

Il sindaco di Bacoli: "Padre affettuoso, che adorava la famiglia"

"Tony era un padre affettuoso, un uomo che adorava la sua famiglia e la sua terra. Tony è un figlio di Bacoli. Amava tanto la vita. Sempre con il sorriso stampato sul volto. Sempre gioviale. A soli 42 anni, lascia un grande dolore. Lascia due figli piccoli, moglie, familiari. Una famiglia di persone di grandi lavoratori. E tanti, tantissimi colleghi e amici. Le autorità competenti accerteranno cosa è accaduto ieri notte, nei pressi dello Stadio Diego Armando Maradona. Adesso, solo lutto. E dolore per una grave perdita. Lo ricorderò per sempre quando, da giovanissimo tifoso del Napoli, entrambi abbonati in Curva A, seguivamo il nostro amato Napoli. Insieme a tanti altri bacolesi. Erano i tempi del ritorno in Serie A, dopo il buio del fallimento. Andare allo stadio era sempre una grande gioia. E così dovrebbe essere, sempre. Per tutti. Ci lascia un giovane. Un amico di vecchia data. Un figlio di Bacoli. Possa tu riposare in pace, Tony", è il commento di Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli.