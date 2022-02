Raffaele ucciso da un malore improvviso a 44 anni: lascia moglie e figli

Lutto a Giugliano per la morte di Raffaele Russo. Raffaele, 44 anni, sarebbe stato ucciso da un infarto. Grande lutto per la comunità cittadina che si è stretta alla famiglia di Raffaele, a sua moglie e ai suoi quattro figli.

Anche sui social sono tanti i messaggi di cordoglio e in ricordo di Raffaele, conosciuto da tutti come una persona solare e sempre disponibile. I funerali di Raffaele sono stati celebrati ieri, nlla parrocchia di San Nicola. Tante le persone accorse per rendere l'ultimo saluto al giovane papà.