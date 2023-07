Lutto per la morte improvvisa del noto attore Mimmo Cacciapuoti

Lutto a Mugnano per la morte prematura di Mimmo Cacciapuoti. Il noto attore e regista è morto 55 anni. Tanti i messaggi per lui anche sui social. "Amico mio, non ci credo non voglio crederci. Porta la tua gioia il tuo sorriso la tua spensieratezza in paradiso. C me cumbinat...", scrive Giuseppe. O, ancora, c'è il messaggio di Ketty: "Regista? Ma cosa ci combini? Mi hai fatto male davvero male nonostante i nostri diverbi sappi che ti ho sempre ammirato stimato ed ho fatto delle bellissime esperienze e mi hai fatto ridere tanto ridere mi hai insegnato tanto Ora ti prego porta tutto ciò che sei e tutto ciò che sai del bellissimo mondo del teatro lassù Ti voglio bene".

Questo, invece, il messaggio della FITA: "La nostra comunità teatrale è sconvolta da un evento inaspettato, la perdita del caro Mimmo Cacciapuoti, mentore della Compagnia Mario Scarpetta. Attoniti ci stringiamo attorno alla famiglia, agli amici, a quanti hanno goduto della sua presenza. Il Comitato Provinciale Fita Napoli esprime profondo cordoglio. Ciao Mimmo!". "Ciao Mimmo Cacciapuoti la tua morte improvvisa ci ha lasciato un grande dolore, quante iniziative fatte insieme, quanti sorrisi regalati ai tanti bambini con il tuo cuore generoso pieno di amore e voglia di creare . AGE ( associazione italiana genitori ) Mugnano e Area Nord di Napoli si stringe al dolore della famiglia . T.V.B.", scrive, infine, Ciro.