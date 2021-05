E' morta Elisa Russo, l'imprenditrice napoletana lottava contro il Covid

Lutto per la morte di Elisa Russo, stimata imprenditrice napoletana e fondatrice dell'associazione la Forza delle Donne. Tanti i messaggi di cordoglio per la donna che aveva contratto il Covid da inizio maggio.

"La Lega Campania è a lutto per la morte della cara amica e dirigente regionale Elisa Russo. Una mamma premurosa, una moglie esemplare. Imprenditrice di successo. Elisa ha fondato l'associazione la Forza delle Donne con la quale ha saputo donare amore e coraggio a chi ha avuto bisogno di aiuto. Ci mancherà. Condoglianze alla famiglia Russo", scrive la Lega in una nota.

"Amica mia non avrei mai voluto scrivere questo post. Ci siamo sentiti pochi giorni fa e mi hai detto “ho fatto tante di quelle battaglie in vita mia, cosa vuoi che mi faccia il covid...”. Purtroppo questo virus di merda ti ha portato via. Tanti anni fa, quando scegliere la Lega dalle nostre parti era difficile, mi dicesti in macchina a piazza borsa “io ho scelto con il cuore e con la testa. Sto con te e Salvini perché questo ragazzo ed il vostro progetto mi piacciono.” E da allora ne abbiamo fatte di battaglie insieme. La terra perde una grande donna. L’unica grande consolazione è che da stasera quella donna rende il cielo migliore, più forte e più bello. Torneremo a fare altre battaglie e torneremo a ridere insieme. Buon viaggio amica mia. Ti voglio e ti vorrò sempre bene", è il post di Gianluca Cantalamessa su Facebook sulla morte dell'imprenditrice.