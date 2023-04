Incendio distrugge un furgone dei panini

La scorsa notte i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano sono intervenuti in Via Palmiro Togliatti, all’interno di un’area privata. Un incendio ha distrutto un furgone (abbandonato) per la vendita ambulante dei panini.

Danneggiate anche tre auto parcheggiate poco distanti dal furgone. Fiamme estinte da Vigili del Fuoco di Ponticelli.

Non ci sono feriti. Non si esclude l’ipotesi dolosa.

Indagini in corso.