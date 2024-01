Genny "spray" ricoverato in gravi condizioni, gli amici: "Non mollare"

Sono ore di apprensione a Mugnano e Napoli per la vita di Gennaro Fioretti, a tutti noto come Genny Spray. Il noto writer lotta tra la vita e la morte all’ospedale Cardarelli, dove è ricoverato dopo un malore improvviso. Tanti i messaggi sui social e all'esterno dello stadio Maradona per lui che è un grande tifoso.

Tra i tanti messaggi c'è quello dell’avvocato Emilio Coppola. “Un figlio di questa città lotta in terapia intensiva all’ospedale Cardarelli e le due encomiabili curve provano a testimoniare la loro vicinanza alla famiglia ed al ragazzo in queste febbrili ore . Avrebbero voluto farlo sui gradoni , quei gradoni dove in tanti abbiamo conosciuto Gennaro Fioretti .

Gli striscioni non sono fatti entrare per un motivo , il nostro Gennaro è diffidato ! Diffidato per essersi trovato sul luogo dove un tifoso ha avuto un calcio nel portellone dell’auto , nessun procedimento penale a carico ma nemmeno la possibilità di essere incoraggiato dagli amici di sempre quelli con i quali ha speso la sua vita in gradinata !

Capisco la legalità ma esistono dei limiti che oggi sono stati ampiamente travalicati . In una società in cui indagati e pregiudicati si occupano della cosa pubblica un daspo non può essere un marchio che rende un ragazzo non meritevole di uno striscione di incoraggiamento!”