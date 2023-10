Ragazzo di 14 anni minaccia coetanei con un taser

Si aggirava con uno storditore elettrico da 1.800 volt perfettamente funzionante. Non contento, un giovane di 14 anni, minacciava i suoi coetanei durante la movida del venerdì sera. E' accaduto ieri, 27 ottobre, a San Giorgio a Cremano, i carabinieri, allertati dal 112, sono intervenuti in piazza Troisi per la segnalazione di un ragazzo armato di un oggetto non meglio specificato. I militari hanno individuato il giovane, si trattava di un 14enne del posto, e lo hanno denunciato per porto illegale di armi o oggetti atti ad offendere.

Lo studente è stato trovato in possesso di uno “storditore elettrico”. L’arma, che all’apparenza sembrava essere una torcia, è risultata una vera e propria pistola elettrica da 1800 volt perfettamente funzionante ed è stata sequestrata con tanto di alimentatore per la ricarica che il giovane aveva con se. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di San Giorgio volte a comprendere l’esatta dinamica dell’evento.

Durante i controlli i militari hanno controllato e identificato diversi giovanissimi e sequestrato 2 scooter. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni