Accoltellato all'esterno di una nota discoteca: il giovane è fuori pericolo

Il 23enne di Giugliano colpito da diverse coltellate al petto tra sabato e domenica, è fuori pericolo di vita. Il giovane è stato aggredito in un parcheggio nei pressi di una nota discoteca in via Campana a Pozzuoli.

Il 23enne era in compagnia di alcuni amici quando ha avuto un diverbio - per motivi di viabilità - con alcune persone. Una di queste lo ha ferito con una coltellata prima di scappare. Il giovane è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli dove è stata accertata la frattura di tre costole e un polmone perforato.

I medici, quindi, hanno ritenuto necessario intervenire chirurgicamente prima di metterlo in coma farmacologico. Dopo alcune ore di preoccupazione, le sue condizioni - come riporta TeleclubItalia - si sono stabilizzate e al momento non sarebbe più in pericolo di vita. Intanto, vanno avanti le indagini della Polizia che sta ancora cercando l'aggressore.