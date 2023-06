Uomo fugge da un cortile, ma viene bloccato dalla polizia: aveva due registratori di cassa e non solo

Stanotte gli agenti del commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Nuova Agnano, hanno notato una vettura con a bordo personale addetto alla vigilanza dirigersi presso un’attività commerciale di via Antonio Beccadelli poiché era scattato l’allarme.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo fuggire da un cortile adiacente l’esercizio commerciale, ma lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di due registratori di cassa, ciascuno contenente 300 euro, di due cellulari aziendali, di un cacciavite e di altri 60 euro; inoltre, gli operatori hanno accertato che sia la porta posta sul retro che la finestra dell’attività commerciale erano state danneggiate.

Un 35enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale; infine, la refurtiva è stata restituita al proprietario.