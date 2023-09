Era il terrore degli alberghi della città: arrestato ladro seriale

Nella giornata di ieri ha posto agli arresti domiciliari un uomo, già gravato da diversi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, accusato di una pluralità di furti aggravati dal mezzo fraudolento commessi in danno di diverse strutture alberghiere di Pompei.

L'uomo infatti è gravemente indiziato di aver asportato denaro in contanti, in più occasioni, dalla cassa della reception delle strutture alberghiere, approfittando della distrazione del personale addetto alla cassa, a cui l'uomo, fraudolentemente, richiedeva di poter visionare una camera al fine di farlo allontanare dalla cassa stessa.

L'attività d'indagine successiva al primo intervento, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, permetteva di addivenire, con ragionevole certezza, all'identificazione dell'indagato - già noto alle Forze dell'ordine in quanto coinvolto in altre indagini concernenti reati della stessa indole - come l'autore dei furti ripetuti e di cristallizzare, a suo carico, gravi indizi di colpevolezza, sulla scorta dei quali è stata richiesta e adottata la misura cautelare personale eseguita.