Donna precipita dal quarto piano: viva per miracolo

E' viva per miracolo la donna di circa 70 anni che sarebbe precipitata dal quarto piano di una palazzi di via Vitaliano Brancati, a Monteruscello. A segnalarlo è la pagina Facebook Nessuno tocchi Ippocrate, gestita da operatori del 118. E sarebbe stato proprio l'intervento dei sanitari, giunti sul posto con l'ambulanza poco dopo le 7 di stamattina a salvare la vita alla donna.

"In pochissimi minuti - si legge nel post - automedica e ambulanza sono arrivate e il personale ha iniziato le manovre salvavita sulla donna precipitata, per motivi ancora da chiarire, dal quarto piano di una palazzina popolare. Una volta stabilizzata, è stata trasportata al red point dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. La donna versa comunque in gravi condizioni".

Sul posto sono giunte anche le forze dell'ordine per comprendere la dinamica dell'accaduto. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato. Nell'appartamento dal quale è precipitata la 70enne c'era anche il marito.