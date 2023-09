Riprese per film, lavori e manifestazioni, nuovi dispositivi di traffico a Napoli

Elenco di dispositivi di circolazione in città per manifestazioni, lavori e/o riprese cinematografiche che interesseranno diverse strade del territorio cittadino nei mesi di settembre ed ottobre.

1) Dal 18/09/2023 al 05/10/2023 sono previsti dei lavori per la realizzazione di nuovi impianti semaforici nelle Municipalità 3, 4 e 5 calendarizzati come segue:

Largo Domenico Martuscelli - 18/09/2023 sarà occupata mezza carreggiata alla volta in via Cilea. Durante la giornata i semafori saranno posti a lampeggio con istituzione del senso unico alternato in corrispondenza dei cantieri e con divieto di sosta sino al civico 321 di via Cilea;

- 19/09/2023 sarà occupata mezza carreggiata alla volta in via San Domenico con istituzione del senso unico alternato regolato dai movieri in corrispondenza dei cantieri e il divieto di sosta per almeno 100 m. dall’incrocio;

- 20/09/2023 sarà occupata mezza carreggiata alla volta in via San Domenico;

- dal 21 al 22/09/2023 i lavori saranno eseguiti lungo il marciapiede di Corso Europa lato istituto Martuscelli e sul marciapiede via Cilea in corrispondenza dell’incrocio largo Martuscelli. Tutti lavori saranno eseguiti in orario diurno dalle ore 08:00 alle ore 17:00.



Via Santa Teresa degli Scalzi incrocio via Materdei e via Stella

- dal 14 al 16/09/2023 chiusura al traffico veicolare in via Materdei, con percorso alternativo su vico del Filatoio e via Santa Maria della Purità;

- dal 20 al 23/09/2023 sarà occupata mezza carreggiata alla volta in via Santa Teresa degli Scalzi istituendo il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;

- dal 25 al 27/09/2023 sarà occupata mezza carreggiata alla volta in via Stella a traffico aperto. Tutti lavori saranno eseguiti in orario notturno dalle ore 22:00 alle ore 07:00.



Via Santa Teresa degli Scalzi incrocio via della Purità e via Celentano i lavori saranno eseguiti

- dal 27 al 29/09/2023 chiusura al traffico veicolare in via della Purità, con percorso alternativo su via Materdei;

- dal 02 al 05/10/2023 sarà occupata mezza carreggiata alla volta in via Santa Teresa degli Scalzi istituendo il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;

- dal 05 al 07/10/2023 sarà occupata mezza carreggiata alla volta in Celentano a traffico aperto. Tutti lavori saranno eseguiti in orario notturno dalle ore 22:00 alle ore 07:00.



Piazza Poderico incrocio via dei Liguori, via Arenaccia e via Acquaviva dal 09 al 20/10/2023

- i lavori saranno eseguiti a traffico aperto a partire da via Arenaccia, proseguendo su via Acquaviva, via dei Liguori e piazza Poderico in orario diurno dalle ore 08:00 alle ore 17:00.



2) Dal 18/09/2023 al 26/11/2023 saranno eseguiti degli scavi per la sostituzione di un tronco di linea elettrica, da parte di Terna Spa, in via Vicinale Ravioncello, via Mario Pilati e via Mario Palermo. I lavori di scavo inizieranno dall’intersezione di via via Vicinale Ravioncello con via Mario Pilati per proseguire sul lato sinistro della sede stradale direzione strada provinciale Madonnelle. In presenza di accessi carrabili o intersezioni stradali, lo scavo sarà effettuato impegnando metà carreggiata al fine di garantire il transito dei veicoli. I lavori si interromperanno all’intersezione di via Mario Pilati con via provinciale Madonnelle per riprendere per riprendere sul marciapiede lato destro in direzione via Pinocchio. In questo tratto sarà interdetto il traffico dei pedoni per i quali sarà predisposto un passaggio pedonale protetto e le lavorazioni saranno eseguite a traffico aperto con il restringimento della carreggiata. All’intersezione con via Pinocchio lo scavo procederà in attraversamento, per cui sarà istituito un senso unico alternato. Le lavorazioni proseguiranno sul marciapiede sinistro di via Mario Palermo in direzione via Emilio Salgari ed anche questo tratto sarà interdetto il traffico pedonale con predisposizione di passaggio protetto e a traffico veicolare aperto. Si proseguirà, infine in attraversamento su via Emilio Salgari, lambendo la rotatoria per terminare sul marciapiede opposto a traffico veicolare aperto.



3) Dal 20 al 21/09/2023 saranno eseguiti dei lavori di scavo in due fasi per la posa di cavi in fibra ottica, da parte di TIM Spa, in via Paul Cezanne. La prima fase si eseguirà nel tratto compreso tra l’intersezione con strada Comunale Tierzo e terminerà nei pressi del civ. 24, istituendo un divieto di transito veicolare temporaneo per la fascia oraria 08:00 - 17:00. La seconda fase si eseguirà nei pressi del civico 79, istituendo un senso unico alternato.

4) Per consentire l'installazione degli impianti di videosorveglianza in galleria della Vittoria, sarà prorogata fino alle ore 05:00 del 22/09/2023, l’Ordinanza Dirigenziale n.1332 del 04/09/2023 con la quale è stato istituito dalle ore 22:00 alle ore 5:00:

- il divieto di transito veicolare nelle corsie di marcia della Galleria Vittoria con direzione Via Ammiraglio Ferdinando Acton, dalla intersezione con via Giorgio Arcoleo alla confluenza con via Ammiraglio Ferdinando Acton;

- l’obbligo di svolta a destra verso via Chiatamone, per i veicoli transitanti su via Giorgio Arcoleo e diretti verso il Centro.



È prevista, inoltre, la chiusura delle corsie di transito da via Acton a via Domenico Morelli dal 25/09/2023 al 13/10/2023 dalle ore 22:00 alle ore 5:00 dal lunedì al giovedì (escluso i giorni in cui sono previste manifestazioni).

Durante la chiusura, ai veicoli provenienti da via Acton, sarà consentito di procedere in galleria percorrendo le corsie della semicarreggiata lato mare rientrando, all’uscita della stessa (lato via Arcoleo), sulle corsie della semicarreggiata lato monte (mediante la rimozione temporanea dei new-jersey) con prosieguo in via Domenico Morelli. I veicoli diretti da via Giorgio Arcoleo a via Acton percorreranno alternativamente via Chiatamone – via Nazario Sauro – via Ammiraglio Ferdinando Acton.



5) Dal 25/09/2023 al 03/11/2023 saranno eseguiti dei lavori di scavo per la posa di condotte di gas metano, da parte della 2i Rete Gas, in via Marcello Candia a partire dal parco Cementir fino ad altezza del civico 83. In questo tratto sarà istituito il divieto di transito per tratti, per la durata dell’intervento, garantendo contestualmente l’accesso ai parchi residenziali dai due lati di via Candia (lato via Terracina e lato via Tacito), e revocato il senso unico di marcia vigente di via Terracina con direttrice verso via Candia. Sarà inoltre garantito il transito pedonale mediante percorso pedonale protetto, accessibile ai diversamente abili motori, nonché il transito ai mezzi di Soccorso e di Emergenza, delle Forze dell’Ordine, e dei titolari di varchi carrai autorizzati. In occasione nei giorni 1° e 2 novembre, infine, via Marcello Candia sarà libera dal cantiere.



6) Dal 25/09/2023 al 25/11/2023 saranno eseguiti i lavori di rifacimento del marciapiede in via Miraglia posto sul lato destro in direzione via del Macello. È prevista l’istituzione del senso unico in via Miraglia con direzione da via del Macello a via Stadera. Inoltre sarà deviato il percorso della linea bus C90 su via Caramanico provenendo da via Stadera, garantendo comunque l’entrata e l’uscita degli autobus dal parcheggio in via Miraglia.



7) Dal 26 al 29/09/2023 in via Miano, saranno eseguiti dei lavori di scavo per nuova linea BT, da parte di E-Distribuzione Spa, a traffico aperto lungo il marciapiede (direzione via Capodimonte) fronte distributore benzina Total Erg.



Manifestazione e riprese cinematografiche



8) Per quanto riguarda le manifestazioni si comunica che: Il 17/09/2023, dalle ore 08:00 alle ore 10:00, si svolgerà la gara podistica “Corri per San Gennaro” che, partendo dal piazzale del Duomo si snoderà lungo via Foria, via Borgo dei Vergini, via Arena alla Sanità, via San Nicandro, via Mario Pagano, piazza Cavour, via Foria, piazza Museo, via Santa Teresa degli Scalzi, Ponte della Sanità, Corso Amedeo di Savoia, Tondo di Capodimonte, via Capodimonte, via Ponti Rossi, via Nicola Nicolini, piazza Ottocalli, via Santissimi Giovanni e Paolo via Gussone, piazza Carlo III, via Foria, via Duomo per concludersi sul sagrato del Duomo. Durante la gara è prevista la sospensione temporanea del traffico al passaggio degli atleti.



9) Il 18/10/2023 in piazza del Gesù Nuovo, per effettuare delle riprese cinematografiche, sarà predisposta la sospensione temporanea degli stalli H riservati e degli stalli taxi dalle ore 06:00 alle ore 20:00.



10) Dalle ore 18:00 del 20/09/2023 alle ore 05:00 del 21/09/2023 e dalle ore 16:00 del 21/09/2023 alle ore 03:00 del 22/09/2023, sarà istituito il divieto di sosta, con eccezione delle vetture di scena, e di chiusura al traffico veicolare di Via Petagna e di Via Giuseppe Antonio Pasquale, nel tratto compreso tra Via Foria e Via Guglielmo Gasparrini. Per garantire un percorso di viabilità alternativa, sarà inoltre istituito il senso unico alternato su Via Peppino De Filippo, nel tratto tra Via Foria e Via Santa Maria Avvocata ed in Via Guglielmo Gasparrini, nel tratto tra Via Giuseppe Antonio Pasquale e Via Peppino De Filippo.