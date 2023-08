Controlli in mare, oltre la metà delle barche non è in regola

Controlli serrati nel mare di Procida e Ischia. Dopo i recenti incidenti tra imbarcazioni, i carabinieri hanno concentrato la loro attenzione sul traffico dei natanti intorno alle due isole napoletane. Numerose le imbarcazioni controllate, molte quelle sanzionate. Gran parte delle violazioni riguardano la mancanza delle dotazioni di sicurezza a bordo e la pesca indiscriminata nelle aree protette.

Di 30 imbarcazioni intercettate, solo 12 erano in regola. Sanzioni sono state notificate anche per superamento dei limiti di velocità, anche in aree costiere dove è forte la presenza di bagnanti. Controlli anche sulla terraferma, nei porti e lungo i litorali più frequentati. Focus sugli stupefacenti. Sono 16 le persone segnalate alla Prefettura perché sorprese con hashish e marijuana addosso. Anche automobilisti e centauri indisciplinati nel bilancio finale. Sono 48 le persone multate, la maggior parte non era coperta da assicurazione.