Bimbo muore cadendo dal terzo piano, sgomento nel quartiere: fiori bianchi e preghiere sul luogo della tragedia

Sotto shock i residenti di via Foria per la morte del bimbo di quattro anni precipitato dal terzo piano dell'appartamento in cui viveva. Gli investigatori hanno raccolto tutti gli elementi utili a ricostruire la dinamica della tragedia. Sono stati ascoltati i genitori del bambino, noti commercianti, molto conosciuti nel quartiere. La mamma dello sfortunato bambino, incinta di 8 mesi, era in casa quando il piccolo si è arrampicato sulla ringhiera del balcone cadendo nel vuoto. Le sue condizioni di salute sono apparse subito disperate. La corsa in ospedale al Vecchio Pellegrini purtroppo è stata vana.

Sgomento nel quartiere

Sul punto in cui è caduto, in una strada situata pieno centro, in tanti si sono fermati, increduli per l'accaduto, qualcuno ha depositato dei fiori bianchi, altri pregano. Ci si interroga su come sia potuta accadere una tragedia simile.

"Una tragedia enorme. Inaccettabile la morte del piccolo Samuele, 4 anni, poche ore fa caduto dal balcone di casa sua in un palazzo tra via Foria e Via Cagnazzi. Nella terribile solitudine del dolore dei familiari, non possiamo fare altro che stringerci come comunità. Gli inquirenti sono sul posto per ricostruire la dinamica. Che la terra ti sia lieve piccolo", è il post di cordoglio di Ivo Poggiani.