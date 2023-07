Batteri fecali in mare: in due comuni "stop" ai bagni

Vietato fare il bagno a Lucrino, nel comune di Pozzuoli, per un’alta concentrazione in mare del batterio Escherichia colli. A disporre il divieto è il sindaco Gigi Manzoni che ha firmato un’apposita ordinanza ed ha annunciato il provvedimento anche sui social. Dopo i prelievi effettuati dall’Arpac il sindaco ha vietato l'accesso in acqua per la presenza di “batteri fecali oltre la norma”. Interdetto alla balneazione anche l’intero tratto di costa di Licola.

Lo stesso provvedimento è stato adottato anche dal sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, per il tratto di mare antistante Marina Grande. Anche in questo caso l'Arpac ha rilevato la presenza di batteri fecali oltre la norma. Nei prossimi giorni verranno eseguiti nuovi prelievi per valutare la situazione. Nel caso in cui i valori ritornino nella norma, i bagnanti potranno tornare ad immergersi in mare.