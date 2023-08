Aziona il freno di emergenza del treno e minaccia il capotreno: attimi di tensione a bordo

Circa 2.000 persone e 550 bagagli controllati, 2 denunciati, rispettivamente per oltraggio a pubblico ufficiale e minacce, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento, e 7 contravvenzioni elevate: questi i risultati dell’operazione “STAZIONI SICURE” che si è svolta nella giornata di lunedì con controlli straordinari a viaggiatori e bagagli nelle principali stazioni campane, a bordo dei treni regionali e a lunga percorrenza.

In particolare, la denuncia per minacce, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento ha riguardato un uomo che, salito a Napoli Centrale a bordo di un treno diretto a Reggio Calabria, nella tratta Battipaglia /Agropoli, immotivatamente ha azionato il freno di emergenza creando disservizio e pericolo.

Interpellato sulle ragioni del gesto dal capotreno, il predetto si è rifiutato di fornire le proprie generalità, minacciando il ferroviere e finendo per danneggiare l’alloggiamento del martelletto frangi vetro, dispositivo di sicurezza del convoglio in caso di emergenza. Pertanto, L’uomo è stato denunciato e segnalato alla Questura competente per i provvedimenti conseguenti.