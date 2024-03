Arriva sull'isola di Ischia con un carico di droga: nonno pusher finisce in manette

Nella scorsa mattinata, gli agenti del Commissariato di Ischia hanno notato un autocarro con a bordo un soggetto che, dopo essere sbarcato al porto di Casamicciola Terme, si stava dirigendo verso l’entroterra isolano.

I poliziotti lo hanno seguito fino ad un’area di parcheggio della circumvallazione esterna (ex S.S. 270) dove è stato raggiunto e controllato. All’interno del veicolo, hanno rinvenuto 5 involucri di marijuana del peso di circa 570 grammi e 20 panetti di hashish del peso di circa 2 kg. Pertanto, l’indagato, il 70enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.