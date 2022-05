Divise, tesserini e armi dei carabinieri nascoste in casa: la scoperta

Ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Papa Giovanni XXIII a Casandrino dove hanno rinvenuto, in un borsello, otto falsi tesserini dell’Arma dei carabinieri mentre, nel garage, hanno trovato due auto rubate alle quali erano state apposte targhe clonate.

I poliziotti, all’interno delle vetture, hanno trovato tre pistole Beretta modello 98fs e una pistola semiautomatica Tanfoglio calibro 9x21, tutte con matricola abrasa, 60 cartucce, un taser, un lampeggiante, un apparato sirena bitonale, un jammer, due paia di manette, tre decreti di perquisizione domiciliare falsi, quattro pettorine, cinque mascherine, un portatessera da collo e una paletta segnaletica riportanti lo stemma contraffatto dell’Arma dei carabinieri nonché alcune parti di uniformi dei carabinieri. Un 35enne di Casandrino è stato arrestato per detenzione di armi clandestine e relativo munizionamento e ricettazione.