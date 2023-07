Cambio al vertice in Questura, Giuliano saluta: "Napoli sfida difficile ma grande gioco di squadra"

Ha salutato tutti accettando come regalo dal prefetto Palomba una maglietta autografata dell'attaccante del Napoli Victor Osimhen. Alessandro Giuliano non è più questore di Napoli dopo quattro anni: andrà a Roma (un ritorno per lui) come vertice della Direzione centrale anticrimine.

A Palazzo Doria d'Angri ieri Giuliano ha salutato le persone che li sono state vicine in questo periodo partenopeo. Una "sfida complessa - ha spiegato - che come nessun'altra gli ha permesso di fare gioco di squadra. Napoli è mille colori, ma a me resterà l'azzurro".

Gaetano Manfredi invece ha donato a Giuliano la medaglia della città, ringraziandolo per il lavoro svolto. Luigi Riello, procuratore generale della Corte d'Appello di Napoli lo ha salutato a nome dei magistrati cittadini, Maurizio de Giovanni a nome della gente comune.

Presenti anche - tra gli altri - il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, il comandante della Polizia municipale Ciro Esposito, il rettore della Federico II Matteo Lorito, quello della Parthenope Antonio Garofalo, il direttore generale della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva.

Chi è Alessandro Giuliano

Alessandro Giuliano, fino a oggi questore di Napoli, è stato assegnato alla guida della Direzione centrale anticrimine, ruolo finora ricoperto da Francesco Messina, nominato prefetto di Padova. Dirigente di Pubblica Sicurezza, 56 anni, Giuliano era alla guida della questura di Napoli dal 1 giugno 2019. Dal 1990 al 1992 ha prestato servizio all'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano.

Successivamente ha ricoperto il ruolo di funzionario addetto al Servizio Centrale Operativo della Polizia. Dal 1997 al 1999 è stato responsabile della Sezione "Catturandi" della Squadra Mobile di Napoli. Dal 1999 al 2016 ha diretto le Squadre Mobili di Padova, Venezia e Milano. Nel maggio 2016 ha assunto l'incarico di Questore della provincia di Lucca. Dal marzo 2017 è stato Direttore del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato.

Il nuovo questore

A partire da oggi 5 luglio Maurizio Agricola è il nuovo questore di Napoli. Palermitano, 61 anni, arriva da Catanzaro dove era questore dal 2021. Torna dopo quasi trent'anni alla questura di Napoli, dove aveva prestato servizio dal 1994 e ne aveva poi diretto l'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.