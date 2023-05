Alcol a minorenni: chiuso minimarket al centro storico

Il Questore di Napoli, su proposta della Polizia Municipale - Dipartimento Sicurezza - Servizio Polizia Locale - U.O. Tutela Emergenze Sociali e Minori- Nucleo di P.G. di Napoli, ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un minimarket di via Banchi Nuovi.

In particolare, lo scorso 11 marzo, gli agenti della Polizia Locale avevano sorpreso all’uscita dell’attività due minori di 17 anni con una birra acquistata nell’esercizio commerciale; gli operatori avevano accertato che il figlio del titolare, in qualità di momentaneo responsabile della gestione, aveva servito alle minori la bevanda alcolica senza richiedere il documento d’identità nonostante i caratteri somatici ne evidenziassero la minore età, pertanto l’avevano sanzionato amministrativamente per somministrazione di bevande alcooliche a minori.

Inoltre, già a settembre del 2022 il Questore di Napoli aveva disposto la sospensione per 7 giorni dell’attività per lo stesso motivo. Il provvedimento è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.