"Spegni queste c***o di sirene": squadra del 118 aggredita durante un intervento

Nuova aggressione ai danni del personale 118. Questa volta tutto è successo a Bacoli, qualche giorno fa. A darne notizia è Nessuno Tocchi Ippocrate. "Alle ore 23.00 a viale Servillo Vatia a Torregaveta, Bacoli, una ambulanza 118 stava trasportando un paziente da Bacoli al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli in sirena per codice di gravità,transitando per suddetta strada l’autista è stato investito da una valanga di insulti da parte di alcuni abitanti di una palazzina che pretendevano lo spegnimento dei segnalatori acustici".

“Il nostro lavoro sempre più difficile, quando non veniamo aggrediti per ritardi (inesistenti) ci insultano perché facciamo il nostro lavoro! Tra non molto torneremo al fazzoletto fuori al finestrino!”