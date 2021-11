Un Posto al Sole, anticipazioni da lunedì 15 a venerdì 19: due avvenimenti drammatici in arrivo

Sono due gli avvenimenti drammatici che terranno questa settimana particolarmente sulle spine i fan di Un Posto al Sole.

Il primo riguarda Chiara. Ha un drammatico incidente d'auto, e mentre lei deve sottoporsi a un intervento d’urgenza, le condizioni di salute di Petrone appaiono subito davvero gravi. Questo proprio mentre Michele, nonostante qualche perplessità sulla ragazza, sembrava pronto a tornare in radio. Intanto – mentre lei è sconvolta per l'incidente – Nunzio corre a Napoli per starle accanto.

Il secondo momento di pathos riguarda Irene, che in preda a un’irrazionale paura dell’abbandono compie un gesto azzardato. Per Filippo è un’altalena di emozioni: sta per vedere di nuovo stravolta la propria vita.

Nel frattempo Marina viene a sapere che Lara è tornata a Napoli. Per quanto provi a concentrarsi soprattutto sul proprio matrimonio, deve fronteggiare l’ennesima provocazione di Roberto, spalleggiato proprio da Lara. Ma il suo tentativo di manipolare la Giordano questa volta non pare andare secondo i piani.