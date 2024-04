Un Posto al Sole, anticipazioni dal 29 aprile: Damiano accusato e la gelosia di Mariella

Le anticipazioni delle trame di Un posto al sole, per la settimana dal 29 aprile al 3 maggio, annunciano nuovi colpi di scena per i fan. La soap di Rai 3 ambientata a Napoli intanto per questa settimana si fermerà mercoledì primo maggio e recupererà l’episodio con una doppia puntata in programma venerdì, alle 20.55 circa come sempre.

Diana lotta ancora tra la vita e la morte, e Nunzio è molto preoccupato per lei. Le indagini sull’incidente sembrano ferme e il ragazzo è in disaccordo con l’apparente inerzia di Schipa.

Un nuovo duro scontro tra Roberto e Ida rischia di rompere il fragile equilibrio dell’accordo a proposito di Tommaso. Marina però non vuole far precipitare la situazione e chiede aiuto a Raffaele. Vuole partire per il viaggio programmato, ma Roberto non vuole tenere fede alle promesse fatte.

Accuse ai danni di Damiano lo costringono a dover dimostrare la sua innocenza. Giulia prova a tranquillizzare Rosa, e Ornella fa lo stesso con Viola. Nunzio inizia a sospettare che dietro le accuse al poliziotto si nasconda forse una talpa del boss.

Sorpresa per guido, che ritrova Claudia, storico personaggio di Un Posto al Sole. Mariella ne è gelosa.

Continua la forte vicinanza tra Silvia e Michele, rapporto mette in crisi Giancarlo. Niko rientra dal viaggio con Valeria e ritrova suo figlio Jimmy in compagnia di Manuela per il progetto del parco archeologico per bambini.