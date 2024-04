Ilenia Lazzarin e la foto con una pistola "alla Mare Fuori": polemiche sulla Viola di Un Posto al Sole

Va avanti da giorni la polemica su Instagram per una foto che Ilenia Lazzarin, l'attrice che interpreta Viola in Un Posto al Sole, ha recentemente postato: lei con una pistola di scena tra le mani.

"Buongiorno siamo già sul set, sono pronta… @marefuori E va beh è la pistola di Damiano in UnPostoAlSole @luigi_miele Come mi vedreste ???". Uno scherzo evidentemente, che però a molti fan della soap e follower dell'attrice pare non sia affatto piaciuto, al punto da accusarla di fare da cattivo esempio e di istigare alla violenza e all'uso delle armi.

L'attrice ha quindi articolato una dura risposta, questa: "Immagino che se mi fossi fatta una foto col mestolo di Raffaele non si sarebbe scatenata tutta questa polemica. È un oggetto di scena, uno “Strumento di Lavoro”. Nella mia Bio c’è scritto come prima cosa “ATTRICE” è ovvio che io mi faccia foto con oggetti di scena. Poi per dirla proprio tutta, lo prendo per un complimento, ma nel mio SOGNARE come una bambina di fare Mare Fuori, non potrei mai fare una minorenne carcerata, è OVVIO che potrei fare, data la mia veneranda età, solo una poliziotta, guardia carceraria o assistente/educatrice. E capisco anche, che qualcuno di voi abbia poca fiducia delle forze dell’ordine, ma direi di non fare di tutta l’erba un fascio per colpa di qualche mela marcia. Ergo, il personaggio non poterebbe essere altro che un 1. ADULTO 2. quasi sicuramente POSITIVO O operatore di GIUSTIZIA. In ogni caso le forze dell’ordine ci liberano dal male. Amen".