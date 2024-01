Un Posto al Sole, anticipazioni dal 5 al 9 febbraio: il tremendo segreto del nuovo personaggio

Ecco svelate le principali trame che faranno compagnia agli appassionati di Un Posto al Sole la prossima settimana, da lunedì 5 febbraio a giovedì 9.

Rossella è scossa dal fatto che Nunzio le si sia dichiarato. Inoltre la ragazza deve anche gestire il comportamento inspiegabilmente ostile dell’infermiera Ada nei suoi confronti. E non solo: Riccardo, che a Milano viene "tentato" dalla nostalgia che prova per Virginia, torna e ha qualcosa di davvero importante da confessare alla fidanzata: vuole un futuro in Germania.

Marina e Roberto continuano con i loro piani di allontanare Ida da suo figlio Tommy, ma Raffaele e Diego non li perdono più di vista.

Nel frattempo, Alberto insiste con Clara affinché vada a vedere la nuova casa che lui ha scelto per lei e il piccolo Federico. Rosa, però, sconsiglia all’amica di fidarsi ancora di Palladini.

Flavio Bianchi è alle prese con alcuni tentativi di portare Giulia dalla sua parte. Michele però decide di approfondire l’idea di cui parla l’imprenditore, scoprendone un lato torbido: i suoi affari, infatti, sono finanziati dalla camorra. Lo invita, su idea di Filippo, in radio per un'intervista.

E mentre Silvia e Mariella trovano il modo per mettere Cotugno fuori gioco e aiutare il povero Alfredo, arrivano buone notizie per Viola e suo figlio Antonio. I due riescono finalmente a riavvicinarsi.

Si presenta intanto per Luca un momento davvero delicato per la sua malattia. Giulia gli è accanto, ma questo non è sufficiente. Raffaele, spinto dal buon proposito di far riavvicinare Ornella e Giulia, invita lei e Luca a pranzo proprio dopo che il medico si è sottoposto a un’importante visita di controllo.