Un Posto al Sole, anticipazioni dal 29 gennaio: Nunzio sempre più solo, ma Rossella...

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda dal 29 gennaio al 2 febbraio, gli ultimi sviluppi delle principali trame avranno le loro pesanti conseguenze.

Filippo è ancora molto scosso dalle parole di Diego riguardo quanto fatto da suo padre e Marina. Tutto ciò lo porta a fare un’attenta riflessione. Serena prova a rassicurarlo dicendogli di aver fatto la cosa giusta con suo padre. Dall’altra parte, però, Marina è rimasta scossa dalle parole del ragazzo, e per questo decide di spingere Roberto a prendere una decisione inattesa il più presto possibile.

Tommy va all'asilo nido, evitando così che trascorra troppo tempo con la sua mamma.

Nel frattempo la piccola Irene smette di parlare chiudendosi in se stessa, spingendo così Filippo e Serena a provare a capire cosa le sta succedendo.

Eugenio, dopo un inaspettato incontro intimo con Lucia, capisce di dover incontrare Viola al più presto. Lei inizia a considerare il fatto che, non senza malinconia, il suo ex è pronto a rifarsi una vita.

Mariella, delusa dal comportamento inadatto di Guido nel gestire l’emergenza di Cotugno, riesce da sola a venirne a capo grazie a una confessione drastica e inaspettata di Sasà. L’amico le fa una rivelazione che la lascia di sasso. Colpo di scena in arrivo.

La riunione di quartiere organizzata da Giulia per provare ad impedire gli sfatti a Rosa e agli altri inquilini sembra non dare i frutti sperati. Come se non bastasse, poco dopo un nuovo atto intimidatorio colpisce il Centro Ascolto. Proprio Giulia teme sia un atto intimidatorio con lei nel mirino.

Più tardi Alberto scende ancora una volta in campo per provare ad accorciare le distanze con Clara. A complicare per lei le cose è un’improvvisa telefonata che finisce per spiazzarla del tutto: è costretta a mettersi a confronto con i propri sentimenti più nascosti e segreti.

Nunzio, dopo i giorni trascorsi in ospedale, si prepara a lasciare la struttura per tornare a casa. L'esperienza non ha fatto che ricordargli sempre più i veri sentimenti che prova per Rossella, però del tutto proiettata al suo matrimonio con Riccardo. E mentre Nunzio è alle prese con la propria solitudine, Riccardo, volato a Milano per un congresso medico, si imbatte all’improvviso in una sua vecchia conoscenza.