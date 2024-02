Un Posto al Sole, anticipazioni dal 26 febbraio: Renato e Raffaele insieme in vacanza

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole grandi emozioni e le basi probabilmente per eventi ancora più significativi. Ecco le anticipazioni delle principali trame degli episodi in onda da lunedì 26 febbraio a venerdì 1 marzo.

Nuovo imprevisto per Rosa: il piccolo Manuel non si trova a scuola né da nessun’altra parte. Marachella o qualcosa di più preoccupante? Damiano è chiamato ancora di più ai suoi doveri di padre, e questo pesa ulteriormente nella relazione con Viola.

Intanto la stessa Rosa continua la lotta per non lasciare il proprio appartamento, finché non prepara i bagagli e si trasferisce da Giulia. Clara intanto si trasferisce con suo figlio da Alberto, confidando però a Marika le sue paure per aver accettato di tornare a casa dell’ex.

Tutto pronto per il viaggio di Renato, Jimmy e Niko in montagna, colprimo che omettere a Raffaele la destinazione finale del loro viaggio e litiga con lui. Ornella risolve la questione e Renato accetta di buon grado di ospitare Raffaele nella sua stanza di albergo, costringendo però l'amico a un prezzo da pagare per la sua disponibilità. I due litigano anche sulla neve, questo mentre per fortuna Niko e Jimmy trascorrono una bella giornata padre-figlio al corso di sci, almeno fino a quando non incorrono in un inaspettato incontro.

Filippo e Serena sono preoccupati per Irene, che appare plagiata dagli insegnamenti dell’influencer che segue di nascosto dai genitori.

E proprio mentre Giancarlo è ormai pronto a trasferirsi definitivamente a palazzo Palladini, tra Silvia e Michele sembrano tornare antichi sentimenti mai svaniti.

Nel frattempo Mariella è sempre più convinta nel voler far scontare a Guido la sua pigrizia dentro casa.

Infine, dopo aver convinto Ida a dimenticare Diego, Roberto e Marina si rendono conto che il loro futuro come genitori di Tommaso è nuovamente in pericolo.