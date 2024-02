Un Posto al Sole, puntate dal 19 al 23 febbraio: Rosa rischia tutto

Emozioni intense. Ecco cosa aspettarsi dalle prossime puntate di Un Posto al Sole, che andranno in onda dal 19 al 23 febbraio 2024 in prima visione su Rai 3 e delle quali vi forniamo qui le anticipazioni delle principali trame.

Rosa e Clara sono in pericolo e la loro stessa amicizia sta vacillando. Clara vorrebbe convincere l'amica a lasciare la propria casa, ma Rosa ancora non demorde, affidandosi ad una soluzione alternativa per rispondere alle intimidazioni che continua a subire. Si ritrova invece sempre più sola e disperata, rischiando di finire nel mirino del pericoloso boss Torrente.

Flavio Bianchi nel frattempo è sempre più fuori di sé, cosa che destabilizza e spaventa Diana.

Nel frattempo Nunzio inizia ad essere sempre più consapevole che i suoi aggressori potrebbero non pagare per ciò che gli hanno fatto.

Diego vorrebbe trascorrere più tempo con Ida. Le fa una proposta ma lei reagisce diversamente da quanto sperato da lui. Così Ida si sforza di trovare un nuovo punto di incontro.

Mariella si "vendica" su Guido, che non le ha detto tutta la verità sulla sua vacanza in Spagna.

Giulia, dopo essere rimasta molto colpita da un caso del Centro Ascolto, decide di fare un bel discorso a Luca: riescono finalmente a trascorrere una serata insieme senza farsi turbare dal peso della malattia.

Nuove tensioni in arrivo invece tra Filippo e Serena, coppia che non sa più come comportarsi con la figlia. Irene, apatica, continua a usare il telefono di nascosto da loro.