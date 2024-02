Un Posto al Sole, anticipazioni dal 12 febbraio: una nuova (segreta) storia d'amore

Si preannunciano ricche di spunti le prossime puntate di Un Posto al Sole, soap in salsa napoletana della quale vi presentiamo le anticipazioni degli episodi in onda dal 12 al 16 febbraio prossimi su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50.

Ornella ha dei forti dubbi sule condizioni di Luca, il quale ha un nuovo importante vuoto di memoria che lo destabilizza: la malattia sta avanzando. Fondamentale per lui è ancora una volta l'appoggio di Giulia.

Serena e Filippo si danno da fare per organizzare la festa di Carnevale ad Irene. Questa però viene annullata, e la bambina prima se la prende con i genitori e poi si chiude ancora di più in se stessa.

Proprio Filippo e Serena accettano l'invito di Flavio Bianchi. Sull'imprenditore però Diana fa una scoperta che la lascia sconvolta. Le vere intenzioni dell'imprenditore sono inquietanti.

Nonostante siano trascorsi alcuni giorni da quando è rientrato dal suo viaggio di lavoro a Milano, Riccardo non smette di pensare a ciò che è accaduto lì con Virginia. Tra i due è forse scoppiata la passione? L'uomo si rende comunque conto che è pronto a rinunciare a qualcosa di importante per Rossella.

Marina e Roberto sono certi di aver raggiunto il loro obiettivo, cioè vivere il piccolo Tommaso come se fosse davvero figlio loro. Intanto, Ida e Diego accorciano finalmente le distanze e cedono alla passione. Decidono comunque di non rivelare a nessuno della loro storia d'amore.

Micaela viene a sapere che Samuel non le ha fatto nessun regalo per il loro primo San Valentino, una scoperta che crea nuovi dissapori tra di loro.

Rosa si sente sotto pressione come non mai. Sa che presto dovrà lasciare il suo appartamento, ma soprattutto viene minacciata da alcuni malviventi che pretendono che lasci subito la casa.