A Napoli la "farmacia dei servizi"

“La farmacia è percepita oggi tra le attività più vicine ai cittadini. Intendiamo implementare questo nostro ruolo di presidio e di servizio territoriale per garantire massima attenzione alle comunità” dice Massimo Petrone, vicepresidente di Petrone Group. “Le emergenze affrontate nel periodo del Covid hanno consentito alla farmacia di avere sempre più un ruolo nel primo soccorso. Abbiamo deciso di rendere le nostre farmacie ancora di più un riferimento sul territorio aumentando le attività per i cittadini. Abbiamo così iniziato a lavorare con servizi importanti come l’holter pressorio e cardiaco in spazi dedicati, visite nefrologiche e, su richiesta, varie ecografie. La nostra intenzione è quella di essere ulteriormente vicini alla popolazione, implementando sempre di più le attività”, aggiunge Vincenzo Piscicelli, direttore delle Farmacie Internazionali - Petrone Group.

Può dunque dirsi che a Napoli è nata la farmacia dei servizi che promette di dare una risposta efficiente e rapida alla domanda di salute e prevenzione e fa scuola. L'evoluzione delle farmacie è stata in particolare al centro di un incontro organizzato in collaborazione dai Centri Dialisi Kidney e Petrone Group.

I lavori sono stati aperti da Giovanni Capuano amministratore del Centri Kidney e Carmine Petrone presidente e fondatore dell'omonimo gruppo, con interventi dell’assessore comunale Vincenzo Santagada e del presidente di Federfarma Riccardo Iorio. Affrontate in particolare le interconnessioni tra Nefrologia e Cardiologia e la funzionalità di partnership con i centri di diagnostica cardioangiologica, come quella strutturata tra Centri Kidney e Centro diretto dai cardiologi Antonio Zarra e Fernando Coltorti. Tra i relatori i pediatri Marina Verrengia e Giuseppe Pacileo (problematiche legate alla salute cardiaca e renale nei pazienti di ogni età)e gli esperti Roberta Rossano, Raffaele Genualdo e Matteo Laringe. A moderare i lavori il giornalista Angelo Cirasa