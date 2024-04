Dal ginecologo all'endocrinologo, una settimana di visite e consulti gratuiti, anche a distanza, per le donne. Le info

Una settimana di visite gratuite e di incontri informativi dedicati alla prevenzione e alla salute della donna: l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli aderisce, come sempre, alla (H) Open Week promossa da Fondazione Onda ETS.

Quando

Da giovedì 18 a mercoledì 24 aprile 2024, in tutto sono 7 i giorni durante i quali saranno accessibili gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) in diverse aree specialistiche.

Attenzione: per accedere alle visite è necessaria la prenotazione che potrà essere effettuata a partire da oggi (sino ad esaurimento dei posti disponibili).

Le visite

Dalla cardiologia alla senologia, dalla chirurgia vascolare all’endocrinologia, passando per la diabetologia, la psicologia, la psichiatria e la ginecologia, con una particolare attenzione alle donne con endometriosi, all’infertilità di coppia, alla ginecologia oncologica, alla menopausa, anche con l’opportunità di effettuare visite nutrizionali dedicate.

Ci sarà spazio anche per visite di terapia del dolore, visite dermatologiche, gastroenterologiche, consulenze epatologiche e ancora tanto altro. Non mancheranno, infatti, incontri informativi, in presenza e a distanza, dedicati alla salute della donna in menopausa, al benessere riproduttivo femminile, un convegno in cui si approfondirà il delicato tema della violenza sulle donne ed un incontro sul tema dell’anoressia mentale.

«Un programma particolarmente articolato – sottolinea il direttore generale Giuseppe Longo – grazie all’impegno e alla disponibilità dei tanti professionisti che sono l’anima dell’Azienda Ospedaliera Universitaria. Da sempre siamo al fianco della Fondazione Onda nella consapevolezza di quanto sia importante la prevenzione e di quanto sia spesso difficile promuovere la cultura della salute».

Il programma completo delle iniziative e le rispettive modalità di prenotazione sono consultabili sul portale aziendale www.policlinico.unina.it e sul sito www.bollinirosa.it.