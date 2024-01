Porridge a colazione: perché fa così bene (e come si prepara)

Che sia nella versione classica (angolossassone) o in una delle sue varianti, il porridge (pappa d’avena) è una delle colazioni più sane ed equilibrate in assoluto. Adatta sia a grandi che piccini, ma anche a chi è a dieta (poichè dona sazietà a lungo), è capace di fornire tutti i nutrienti necessari per "riattivare" le energie e risvegliare il metabolismo. “Il porridge - spiega a NapoliToday il nutrizionista Fabio Mariniello - è una ricetta a base di avena, fatta cuocere in acqua o latte. Nasce anticamente come ricetta povera, oggi è tra i piatti più in voga soprattutto nel mondo del fitness e tra i più giovani, perchè considerata una pietanza sana e potenzialmente completa”. Vediamo come si prepara, e quali sono le varianti più salutari del porridge.

Dottor Mariniello, come si prepara il porridge?

“Potete scegliere la ricetta che più vi piace a seconda del tempo, del gusto personale e della consistenza desiderata. Le variabili sono davvero tantissime. In linea di massima il porridge si prepara facendo cuocere i fiocchi di avena lasciati in una matrice liquida (acqua, latte), ma esiste anche la versione “overnight”, ovvero coi fiocchi di avena lasciati a spugnare a freddo in frigorifero per una notte. La versione cotta esclude lo yogurt. Quella in frigo contempla anche questo ingrediente. Le differenze nutrizionali sono spesso minime, quelle in termini di gradimento, invece, molto soggettive. Consiglio di sperimentare”.

Perché questo piatto è così salutare?

“Il porridge fa bene perché il suo ingrediente base sono i fiocchi di avena. Un cereale integrale ricco di fibre e acido linoleico (un grasso essenziale della serie Omega-6), ma che fornisce anche una quota di carboidrati e proteine. I vantaggi dell’avena nel tempo sono divenuti sempre più evidenti e possiamo affermare con certezza che il consumo continuativo, assieme ad un regime nutrizionale bilanciato, aiuta a ridurre i livelli di colesterolo. La componente fibrosa rallenta l’assimilazione dei carboidrati a livello enterico, migliorando il profilo glicemico post-prandiale. A lungo andare può fare la differenza in pazienti con sindrome metabolica e quadro di prediabete. Ovviamente i benefici del porridge aumentano quando l’avena viene combinata con altri alimenti sani, come latte e yogurt che contribuiscono ad aumentare la quota di proteine e micronutrienti. La frutta fresca fornisce invece la restante parte di fibre, sali minerali e vitamine, mentre la frutta secca bilancia la quota di grassi e proteine. In questa variante è una colazione completa e bilanciata in tutti i nutrienti, specialmente nei macro”.

Quale versione consiglia?

“Se come base liquida preferite una bevanda vegetale, utilizzate quella. Se gradite un prodotto più cremoso, usate uno yogurt. Potete anche optare per una variante più sostanziosa e completa con una base di yogurt greco, e pezzi di frutta interi. Se è necessario aumentare il fabbisogno di vitamina C, potete anche aggiungere qualche fetta di mandarino o di kiwi. Se è necessario aumentare il fabbisogno di antiossidanti, potete aggiungere mirtilli, more, lamponi. In alternativa, potete aggiungere anche della frutta secca oleosa (come noci, mandorle e nocciole sbriciolate) che completa il quadro lipidico e proteico di questo alimento. Se volete, potete anche modificarne l’aroma con l’aggiunta di: cacao amaro biologico, cocco o frutta disidratata. Consiglio meno l’impiego di marmellata e miele, che apportano quasi solo carboidrati semplici”.

E’ una colazione che va bene per tutti?

“In linea di massima sì, a patto che vi sia il tempo di prepararlo. Sicuramente è un tipo di colazione più impegnativo, che richiede diversi passaggi ed una programmazione della spesa mediamente più complessa rispetto ad altre colazioni. Credo però che i vantaggi compensino il sacrificio”.