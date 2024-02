Perché si usa il sale grosso e non il sale fino per l'acqua della pasta

Abbiamo tutti in dispensa una confezione di sale grosso che usiamo esclusivamente per l'acqua di cottura della pasta. Ma perché usiamo proprio il sale grosso e non il sale fino?

C'è sicuramente una differenza di costo tra sale grosso e sale fino: quest'ultimo, dal momento che è sottoposto a maggiore lavorazione, costa quasi il triplo, circa 1,25 euro contro 0,45 del primo.

È decisamente più pratico dosare manualmente, senza bilancia, il sale grosso rispetto al sale fino, considerando che per salare l'acqua della pasta occorre circa 10 gr di sale grosso pari a circa mezzo cucchiaio da minestra per 1 lt di acqua a bollore e 100 gr di pasta secca.

Il sale fino si scioglie più facilmente e penetra più facilmente nel cibo, quindi sala di più, con il rischio di esagerare: per avere lo stesso risultato del sale grosso, in termini di salatura dell'acqua e assorbimento da parte della pasta bisogna metterne di meno. Ed è proprio questo, alla fine, il motivo per cui si preferisce utilizzare il sale grosso per la cottura della pasta. Consente infatti di regolarsi meglio e di contenere la sapidità del cibo, anche perché se è vero che può sempre essere aggiunto, dopo che è stato assorbito dal cibo il sale non può essere tolto