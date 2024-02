I 6 segnali che dicono se stai invecchiando

Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità si entra nella terza età a 65 anni, aa fino a 75 anni si è "giovani anziani". Anziani tout court lo si diventa a 76 anni e si resta fino agli 84 anni per poi passare a "grandi vecchi" tra gli 85 e i 99 anni. Questo, chiaramente, per quanto riguarda le convenzioni. L'invecchiamento è però un procedimento inevitabile di decadimento - cioè di perdita di capacità - fisico e cognitivo che non sempre dipende dall'età. Se Joan MacDonald, di Cobourg (Canada), è diventata una star del fitness su Instagram a 71 anni compiuti, con centinaia di migliaia di followers e una vita dinamica, brillante e molto attiva, può capitare di pensare di stare irrimediabilmente diventando vecchi anche a meno della metà degli anni di Joan: è un avvertimento molto serio dell'inconscio.

Come capire se si sta invecchiando

Per capire se si sta davvero invecchiando ci sono dei segnali cui prestare attenzione. Ecco di cosa si tratta: