Qualiano, il pd cittadino racconta il conflitto israelo-palestinese

Una mattinata di dialogo sul conflitto Israelo-Palestinese è stata organizzata dal circolo qualianese del partito democratico titolato a Lidia Nozzolillo. “Israele e Palestina: raccontiamo il conflitto”, questo il titolo dell’iniziativa che vedrà installata in sede anche una mostra fotografica sulle atroci conseguenze del conflitto in questione. L’iniziativa nasce dall’esigenza di far chiarezza su un conflitto in cui la disinformazione regna quotidianamente e diventa, di conseguenza, sempre più complicato per la cittadinanza comprendere il reale stato di cose. A dialogare con la cittadinanza saranno il noto professore universitario e storico delle religioni, Franco Villano- che affronterà le tappe che da un passato non molto lontano hanno portato al conflitto come oggi lo vediamo- e la professoressa Serena Esposito, esperta in lingua e cultura araba- che racconterà peraltro dell’esperienza vissuta nei mesi in cui è stata volontaria in Palestina. L’evento sarà moderato dalla giornalista Iolanda Stella Corradino. Un dialogo, dunque, quello di sabato 6 aprile alle 10 in via Roma 17 a Qualiano, da non perdere e che aiuterà tutti non solo a far chiarezza ma a immaginare, insieme agli esperti, una o più soluzioni possibili perché sebbene si parli e si viva la guerra, la speranza di costruire un futuro migliore non può abbandonarci.