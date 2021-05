Arriva Isicrowd, la prima piattaforma di lending crowdfunding immobiliare dove investi a partire da 50€

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Venerdì 21 maggio 2021 Isicrowd sarà finalmente online. Si tratta della prima piattaforma di lending crowfunding immobiliare del sud Italia, una startup innovativa nata dall’idea di Antonio Ottaiano, imprenditore immobiliare e turistico. L’ambizione di Isicrowd è estendere la piattaforma anche al settore turistico, che promette ottimi guadagni soprattutto nell’ambito delle case vacanza, ville, b&b, hotel, multiproprietà e tanto altro. Il lending crowdfunding è una forma di finanziamento: si mette a disposizione una cifra in denaro per sostenere un progetto, ottenendo il rimborso del capitale prestato con gli interessi. Inoltre si potrà partecipare alle operazioni con una quota minima di 50 € con ROI annui dall’8% al 18%. Ma le sorprese non finiscono qui! Venerdì 21 maggio 2021 alle ore 19:30 sarà proprio Antonio Ottaiano, CEO & Founder di Isicrowd che, insieme a tutto lo staff, presenterà il progetto in diretta sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/isicrowd) e sul canale Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCUzNNnumoOWnBZe461BAtIA). Una piccola anticipazione: in occasione del lancio della piattaforma, Isicrowd dà la possibilità a chiunque si iscrive entro il 15 giugno di usufruire di un bonus di 50 euro in aggiunta al ROI stabilito dal primo progetto finanziato con un minimo di 1000 euro.