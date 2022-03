Un 45enne è stato ferito da un colpo di arma da fuoco la scorsa notte in via San Nicola da Tolentino. Trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini, è ricoverato in prognosi riservata per le ferite riportate.

L'uomo ha raccontato agli inquirenti che lo hanno interrogato che era in casa quando è stato raggiunto in casa dagli aggressori.