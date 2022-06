Quartieri Spagnoli, tassista accoltellato alla schiena: aveva "osato" richiamare alcuni ragazzini

Ieri sera i carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti in via Francesco Girardi, nei Quartieri Spagnoli, dopo che un tassista è stato ferito con un colpo d’arma da taglio - probabilmente un coltello - alla schiena. Secondo le prime ricostruzioni il 49enne sarebbe stato ferito al culmine di una lite avvenuta per un richiamo fatto da quest'ultimo ad alcuni ragazzi che stavano disturbando con urla e schiamazzi i suoi familiari nei pressi della sua abitazione.

L'uomo è stato medicato all'ospedale Pellegrini; ha riportato una ferita lacero contusa ed è stato giudicato guaribile in 10 giorni. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli centro.