Via Cervantes, rimosso dopo quasi un anno il giaciglio di un clochard

E' stato rimosso, dopo quasi 10 mesi di proteste da parte dei residenti, il giaciglio di un clochard in via Cervantes, all'altezza della filiale del Monte dei Paschi di Siena. Il giovane migrante aveva occupato uno spazio di una decina di metri con bagagli, coperte, cartoni. Al momento non si conosce la nuova collocazione per il senza fissa dimora.

Nonostante le proposte di assistenti sociali che avevano individuato per lui altre sistemazioni, in passato, aveva sempre preferito restare sulla strada situata a poche centinaia di metri da piazza Municipio.