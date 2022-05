Volley Marigliano, rifondazione della società: coach Cirillo ai saluti

Rifondare la società e ripartire. Sono questi i principali obiettivi della Con.Crea.Tya Marigliano, la formazione retrocessa direttamente dalla serie A3 senza nemmeno passare dai playout.

Prima scelta salutare coach Costantino Cirillo: "A lui vanno i nostri ringraziamenti e un caloroso in bocca al lupo per le sue prossime destinazioni. La nostra più sincera gratitudine per questo anno trascorso alla guida della prima squadra, della serie D e dell'under 19 ottenendo con quest'ultima uno strepitoso successo. È stato un anno molto complicato, in cui abbiamo pagato un po tutti l'inesperienza della categoria. È stato un anno fatto di sconfitte, difficoltà, vittoria e gioia, e soprattutto tanta sfortuna".