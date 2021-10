La Sacs Team Volley Napoli concede il bis: Paglieta ko 3-0

Buona anche la seconda per la Sacs Team Volley World che si impone nettamente sulla Virtus Paglieta con il punteggio di 3-0 (25-19 25-18 25-20)

La squadra partenopea riabbraccia il proprio pubblico e lo fa con una vittoria convincente, l’emozione è tanta e nelle prime battute si avverte. A partire meglio, infatti, è Paglieta che si porta avanti sul 4-0 nel primo set, ma la Sacs si riprende subito e di lì in poi il risultato non sarà mai più discussione. I napoletani mettono in campo attenzione e precisione in tutti i fondamentali, soprattutto a muro con i centrali Saccone e Pecoraro sempre pronti a raddoppiare sulle ali. Canzanella è efficace in posto 4, si alternano bene Botti e il subentrante Raimondo Giordano, che ha regalato un’ottima prestazione senza troppo indugi

I parziali raccontano di un match mai in discussione, Napoli si aggiudica i tre punti, si piazza in testa alla classifica insieme a Terra Pozzuoli ed ora si prepara alla trasferta contro Volley Meta.

Per Paglieta, invece, sarà una settimana di lavoro intenso in vista del match di settimana prossima contro l’Arrè Formaggi Tubi.

Questi i commenti al termine: “Sono soddisfatto dei ragazzi, hanno interpretato bene la gara e le indicazioni ricevute in settimana, ma sono anche convinto che questa squadra possa fare di più evitando varie disattenzioni” ha affermato coach Calabrese.

Così invece Raimondo Giordano: “Sono contento per l’esordio in casa davanti al pubblico, sono entrato motivato e concentrato ma anche con grande serenità, abbiamo fatto una buona gara e conquistato punti importanti, dobbiamo continuare in questa direzione”.

SACS TEAM VOLLEY WORLD – VIRTUS PAGLIETA 3-0

I parziali: 25-19, 25-18, 25-20